Москва11 сен Вести.Воздушные силы Украины потеряли немало истребителей F-16 при попытках сбить российские беспилотники. Об этом агентству ТАСС сообщил источник в силовых структурах РФ.

Он также добавил, что у киевского режима дефицит не только боеприпасов для комплексов ПВО Patriot, но и ракет "воздух-воздух" для F-16.

Примечательно, что большое количество переданных западными кураторами самолетов F-16 Киев потерял именно в ходе попыток перехвата российских ударных БПЛА отметил источник

Ранее бывший пресс-секретарь главы киевского режима Юлия Мендель заявила, что у ВСУ кончаются ракеты AIM-120 и AIM-9 для истребителей F-16. Они нужны как раз для перехвата БПЛА "Герань".

29 июля ВСУ потеряли очередной истребитель F-16. Боевая машина разбилась во время задания по перехвату воздушных целей. Впрочем, пилот смог катапультироваться.