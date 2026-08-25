В зоне проведения СВО российская армия сбила за сутки 460 дронов ВСУ

Киевский режим потерял за сутки 460 беспилотников в зоне проведения СВО В зоне проведения СВО российская армия сбила за сутки 460 дронов ВСУ

Москва25 авг Вести.За минувшие сутки в зоне проведения специальной военной операции подразделения Вооруженных сил Российской Федерации уничтожили 460 беспилотных летательных аппаратов киевского режима. Об этом заявили в Минобороны РФ.

Уточняется, что речь идет о беспилотниках самолетного типа. Также были сбиты восемь управляемых авиабомб и пять ракет, выпущенных из комплексов HIMARS американского производства.

Ранее в августе ВСУ попытались атаковать российские войска рекордным количеством беспилотников самолетного типа. За сутки силы ПВО тогда сбили 1478 дронов.