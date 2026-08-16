Москва16 авг Вести.Средствами ПВО ВС РФ за сутки сбито 9 ракет "Фламинго", 1 478 беспилотников ВСУ самолетного типа и 14 авиабомб. Об этом сообщает Минобороны РФ в ежедневной сводке.

Средствами противовоздушной обороны сбиты 14 управляемых авиационных бомб, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США, 9 крылатых ракет большой дальности "Фламинго" и 1 478 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа отметили в ведомстве

До этого набольшее количество сбитых БПЛА противника было зафиксировано 15 августа. Накануне Минобороны РФ в своей сводке сообщало об уничтожении 1 328 беспилотников ВСУ.

Ранее сообщалось, что киевский режим впервые использовал беспилотные летательные аппараты британского производства для ударов вглубь территории РФ.