На Западе назвали серьезным ударом для Киева крушение истребителя F-16 Tagesspiegel: очередная потеря истребителя F-16 стала серьезным ударом для Киева

Москва30 июл Вести.Очередная потеря Вооруженными силами Украины истребителя F-16 стала серьезным ударом для Киева. Об этом пишет газета Tagesspiegel.

По мнению автора материала, этот вид боевого самолета является одним из особенно ценных для украинской армии.

Потеря каждого F-16 - это серьезный удар для Киева, поскольку самостоятельно производить такие самолеты Украина не может говорится в публикации

Обозреватель также обратил внимание, что на Украину не в полной мере поступили обещанные ей F-16.

Вечером 29 июля Воздушные силы Украины сообщили о крушении истребителя F-16. Как сообщалось, на борту самолета произошла нештатная ситуация.