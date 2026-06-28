Москва28 июн Вести.Поставленные Украине американские истребители F-16 не в состоянии превзойти российские МиГ-29, пишет Military Watch Magazine, комментируя российский удар по аэродрому ВСУ в Николаевской области.

В материале отмечается, что современные модификации F-16 Block 70/72 с улучшенными ракетами AIM-120D или AIM-260 теоретически могли бы создавать угрозу для российских самолетов. Однако, пишет издание, Украине передали устаревшие версии F-16 времен холодной войны, которые изначально не имели преимуществ перед МиГ-29, кроме возможности поставлять их в больших количествах.

Авторы публикации также подчеркнули, что имеющиеся у ВСУ западные аналоги уступают российским машинам и применяются на значительном расстоянии от линии фронта.

Накануне Минобороны России сообщило об уничтожении двух украинских МиГ-29 на аэродроме Вознесенск в Николаевской области. По данным ведомства, удар был нанесен двумя беспилотниками "Герань-4 сикер". В результате атаки были уничтожены оба самолета с боекомплектом, топливозаправщик, аэродромный подвижный агрегат АПА-5Д, а также пилоты и техники, готовившие истребители к вылету.