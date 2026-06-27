МО РФ: два истребителя ВСУ МиГ-29 уничтожены на аэродроме в Полтавской области

ВС РФ уничтожили два украинских МиГ-29 на аэродроме в Николаевской области МО РФ: два истребителя ВСУ МиГ-29 уничтожены на аэродроме в Полтавской области

Москва27 июн Вести.Вооруженные силы России уничтожили два украинских истребителя МиГ-29 на аэродроме Вознесенк в Николаевской области, сообщает Минобороны РФ.

В министерстве уточнили, что на аэродроме была выявлена подготовка к вылету двух МиГ-29.

В результате удара по аэродрому с применением двух беспилотных летательных аппаратов «Герань-4 сикер» уничтожены два самолёта МиГ-29 с боекомплектом авиационных средств поражения говорится в сообщении ведомства

Также в результате удара были уничтожены топливозаправщик, специальный автомобиль АПА–5Д (аэродромный подвижный агрегат), летный и инженерно-технический состав, прибывший для подготовки самолетов к вылету.

Воздушные сиды Украины также сообщили, что потеряли МиГ-29 в Полтавской области.