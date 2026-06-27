ВСУ заявили, что потеряли МиГ-29 в Полтавской области ВСУ потеряли МиГ-29 в Полтавской области

Москва27 июн Вести.Воздушные силы (ВС) Вооруженных сил Украины (ВСУ) потеряли истребитель МиГ-29 на территории Полтавской области. Об этом сообщило Управление коммуникаций командования ВС ВСУ.

Ночью 27 июня 2026 года была потеряна связь с истребителем МиГ-29 Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины, который выполнял боевое задание в Полтавской области. Подтверждаем потерю самолета говорится в сообщении

Уточняется, что пилот МиГ-29 катапультировался.

27 июня в Минобороны РФ заявили об уничтожении двух украинских истребителей МиГ-29 на аэродроме Вознесенск в Николаевской области.