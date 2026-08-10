Москва10 авгВести.Истребитель МиГ-29 Вооруженных сил Украины разбился в Одесской области. Сообщение об этом опубликовано в Telegram-канале Воздушных сил ВСУ.
Уточняется, что самолет выполнял боевую задачу. Летчик смог катапультироваться и был госпитализирован.
По предварительным данным, во время пуска авиационной ракеты произошла нештатная ситуация, в результате чего самолет загорелся, и пилот потерял управление, хотя и пытался спасти машинуговорится в сообщении ведомства
Ранее Вооруженные силы Украины потеряли истребитель F-16 в ходе "нештатной ситуации". Газета Tagesspiegel назвала произошедшее серьезным ударом для киевского режима.