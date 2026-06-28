Минобороны: ВС РФ уничтожили два МиГ-29 Воздушных сил ВСУ

ВС РФ уничтожили 2 МиГ-29 ВСУ и ударили по местам хранения безэкипажных катеров Минобороны: ВС РФ уничтожили два МиГ-29 Воздушных сил ВСУ

Москва28 июн Вести.ВС РФ уничтожили два МиГ-29 Воздушных сил (ВС) Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщили в Минобороны РФ.

Кроме того, нанесено поражение местам хранения безэкипажных катеров, складу комплектующих и объектам топливно-энергетического комплекса, используемым ВСУ.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожены на аэродроме два МиГ-29 воздушных сил Украины говорится в сообщении Минобороны РФ

Также поражение нанесено пунктам временной дислокации украинских боевиков и иностранных наемников в 141 районе.