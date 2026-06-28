Москва28 июнВести.ВС РФ уничтожили два МиГ-29 Воздушных сил (ВС) Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщили в Минобороны РФ.
Кроме того, нанесено поражение местам хранения безэкипажных катеров, складу комплектующих и объектам топливно-энергетического комплекса, используемым ВСУ.
Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожены на аэродроме два МиГ-29 воздушных сил Украиныговорится в сообщении Минобороны РФ
Также поражение нанесено пунктам временной дислокации украинских боевиков и иностранных наемников в 141 районе.