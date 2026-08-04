Москва4 авгВести.Вооруженные силы России уничтожили два катера Вооруженных сил Украины и нанесли удар по сухогрузу в акватории Черного моря. Об этом сообщило министерство обороны РФ.
По данным ведомства, высокоточным оружием и ударными беспилотниками был поражен сухогруз южнее Одессы, который использовался для доставки грузов военного назначения.
В течение дня... поражены: в акватории Черного моря южнее Одессы – морское судно типа "сухогруз", осуществлявшее доставку грузов военного назначенияговорится в сообщении
В Минобороны также заявили, что российские войска продолжают наносить удары по портам, морским судам и объектам портовой инфраструктуры Украины, задействованным в интересах ВСУ.
Накануне, 3 августа, российские военные также поразили два сухогруза, которые доставляли военные грузы в порты Украины.
3 июля на совещании в пункте управления Объединенной группировки войск СВО президент РФ Владимир Путин заявил, что нанесение массированных групповых ударов по инфраструктуре ВПК Украины и объектам, обеспечивающим ее функционирование, должно быть продолжено.