В Черном море уничтожены два катера ВСУ и поражен сухогруз

В акватории Черного моря уничтожены два катера ВСУ и поражен сухогруз В Черном море уничтожены два катера ВСУ и поражен сухогруз

Москва4 авг Вести.Вооруженные силы России уничтожили два катера Вооруженных сил Украины и нанесли удар по сухогрузу в акватории Черного моря. Об этом сообщило министерство обороны РФ.

По данным ведомства, высокоточным оружием и ударными беспилотниками был поражен сухогруз южнее Одессы, который использовался для доставки грузов военного назначения.

В течение дня... поражены: в акватории Черного моря южнее Одессы – морское судно типа "сухогруз", осуществлявшее доставку грузов военного назначения говорится в сообщении

В Минобороны также заявили, что российские войска продолжают наносить удары по портам, морским судам и объектам портовой инфраструктуры Украины, задействованным в интересах ВСУ.

Накануне, 3 августа, российские военные также поразили два сухогруза, которые доставляли военные грузы в порты Украины.

3 июля на совещании в пункте управления Объединенной группировки войск СВО президент РФ Владимир Путин заявил, что нанесение массированных групповых ударов по инфраструктуре ВПК Украины и объектам, обеспечивающим ее функционирование, должно быть продолжено.