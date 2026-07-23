Москва23 июл Вести.Силы Черноморского флота уничтожили в акватории Черного моря безэкипажный катер Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Силами Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожен безэкипажный катер ВСУ говорится в сообщении российского военного ведомства

В Минобороны РФ также отметили, что в общей сложности с начала проведения спецоперации российские силы уничтожили 187478 украинских беспилотников. Кроме того, за это время ВСУ потеряли 673 самолета, 284 вертолета, 667 зенитных ракетных комплексов (ЗРК), 30269 танков и других боевых бронированных машин.

Также российские силы с начала СВО уничтожили 1765 боевых машин реактивных систем залпового огня, 35876 орудий полевой артиллерии и минометов, 67230 единиц специальной военной автомобильной техники ВСУ.

17 июля Минобороны России опубликовало кадры уничтожения безэкипажных катеров ВСУ в Черном море и Егорлыцском заливе, что в Херсонской области. Украинские БЭК уничтожили барражирующими боеприпасами "Ланцет".