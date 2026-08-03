Москва3 авг Вести.Российские военные за сутки уничтожили безэкипажный катер Вооруженных сил Украины (ВСУ) в акватории Черного моря. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

По данным ведомства, катер уничтожен силами морской авиации Черноморского флота.

Силами морской авиации Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожен безэкипажный катер ВСУ говорится в сообщении

Ранее сухогруз, доставлявший грузы для ВСУ, получил поражение в порту Николаева в ходе ночного удара российской армии.

Также Вооруженные силы России нанесли удары по трем сухогрузам в Черном море, перевозившим грузы военного назначения.