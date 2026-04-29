В Черном море уничтожили шесть безэкипажных катеров ВСУ

Минобороны сообщило о ликвидации шести безэкипажных катеров ВСУ за сутки В Черном море уничтожили шесть безэкипажных катеров ВСУ

Москва29 апр Вести.

В северо-западной части Черного моря уничтожены шесть украинских безэкипажных катеров, сообщает Минобороны РФ.

Силами Черноморского флота в северо-западной части Черного моря уничтожены шесть безэкипажных катеров ВСУ говорится в ежедневной сводке российского военного ведомства

В министерстве также уточнили, что за сутки в зоне спецоперации силы ПВО сбили 10 управляемых авиабомб и 303 беспилотника самолетного типа.

Ранее сообщалось, что военнослужащий ВС РФ, матрос Александр Суворов обнаружил и уничтожил барражирующим боеприпасом украинский безэкипажный катер.