Москва29 апрВести.
В северо-западной части Черного моря уничтожены шесть украинских безэкипажных катеров, сообщает Минобороны РФ.
Силами Черноморского флота в северо-западной части Черного моря уничтожены шесть безэкипажных катеров ВСУговорится в ежедневной сводке российского военного ведомства
В министерстве также уточнили, что за сутки в зоне спецоперации силы ПВО сбили 10 управляемых авиабомб и 303 беспилотника самолетного типа.
Ранее сообщалось, что военнослужащий ВС РФ, матрос Александр Суворов обнаружил и уничтожил барражирующим боеприпасом украинский безэкипажный катер.