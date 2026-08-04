Минобороны: 2 судна с грузами для ВСУ поражены в Черном море минувшим вечером

МО РФ: в море южнее Одессы поражены два сухогруза, доставлявшие военный груз ВСУ Минобороны: 2 судна с грузами для ВСУ поражены в Черном море минувшим вечером

Москва4 авг Вести.Российские военные вечером в понедельник поразили два сухогруза, которые доставляли военные грузы в порты Украины. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Удары нанесены беспилотниками и высокоточным оружием наземного базирования в течение вечера 3 августа.

...В Одесской области поражены: на переходе морем южнее Одессы поражены два морских судна типа "сухогруз", доставлявшие вооружение и военное имущество в порты Украины сказано в сообщении

Второго августа российская армия поразила четыре украинских сухогруза.