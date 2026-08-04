Москва4 авгВести.Российские военные вечером в понедельник поразили два сухогруза, которые доставляли военные грузы в порты Украины. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Удары нанесены беспилотниками и высокоточным оружием наземного базирования в течение вечера 3 августа.
...В Одесской области поражены: на переходе морем южнее Одессы поражены два морских судна типа "сухогруз", доставлявшие вооружение и военное имущество в порты Украинысказано в сообщении
Второго августа российская армия поразила четыре украинских сухогруза.