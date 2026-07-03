Подтверждено уничтожение 2 самолетов МиГ-29 на аэродроме ВСУ ВС РФ уничтожили 2 самолета МиГ-29 на аэродроме ВСУ

Москва3 июл Вести.В период с 27 июня по 3 июля 2026 года подразделения Вооруженных сил Российской Федерации уничтожили два истребителя МиГ-29, принадлежащих войскам киевского режима. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Уточняется, что самолеты были уничтожены с помощью беспилотных летательных аппаратов. Истребители находились на аэродроме ВСУ.

Всего с начала специальной военной операции на Украине киевский режим лишился 673 самолетов.

Ранее СМИ писали, что российский истребитель Су-35 сбил украинский МиГ-29 на рекордной дистанции в 190 километров при помощи ракеты Р-37М.