Москва3 июлВести.В период с 27 июня по 3 июля 2026 года подразделения Вооруженных сил Российской Федерации уничтожили два истребителя МиГ-29, принадлежащих войскам киевского режима. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Уточняется, что самолеты были уничтожены с помощью беспилотных летательных аппаратов. Истребители находились на аэродроме ВСУ.
Всего с начала специальной военной операции на Украине киевский режим лишился 673 самолетов.
Ранее СМИ писали, что российский истребитель Су-35 сбил украинский МиГ-29 на рекордной дистанции в 190 километров при помощи ракеты Р-37М.