Москва14 авг Вести.США продолжают обучать украинских боевиков, в том числе пилотированию истребителями-бомбардировщиками F-16. Об этом сказано в докладе генеральных инспекторов Пентагона, Госдепартамента США и Агентства по международному развитию США.

Согласно отчету, представленному Конгрессу и охватывающему период с 1 апреля по 30 июня, американская сторона также обучала украинских военных обращению с различными видами вооружений и их обслуживанию. Речь, в частности, идет о бронемашинах Bradley, бронетранспортерах Stryker и реактивных системах залпового огня HIMARS.

Обучение проводилось на объектах в Германии, Испании, Польше, Румынии, США и на Украине. За отчетный период подготовку прошли 575 украинских военнослужащих.

Об обучении боевиков с Украины уже сообщалось в мае. Тогда в докладе указывалось, что США действуют в соответствии с обязательствами по подготовке, скоординированными Коалицией по развитию военно-воздушных потенциалов.