Москва6 авг Вести.НАТО обсуждает возможность продолжения поставок Украине необходимых средств противовоздушной обороны (ПВО). Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

Я обсуждаю с союзниками, как продолжить поставки Украине необходимых средств ПВО написал Рютте на своей странице в соцсети X

Накануне глава киевского режима Владимир Зеленский в очередной раз напомнил западным партнерам о нехватке на Украине средств ПВО, способных перехватывать или сбивать баллистические ракеты. Такое сообщение он сделал на фоне того, как украинская авиация не смогла отразить ни одной ракеты во время массированной атаки ВС РФ на инфраструктуру ВСУ.