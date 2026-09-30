Россия предупредила НАТО о готовности к эскалации для защиты Калининграда Reuters: РФ сообщила НАТО о готовности применить ЯО для защиты Калининграда

Москва30 сен Вести.Агентство Reuters, ссылаясь на оказавшийся в его распоряжении документ, сообщило, что российская сторона передала НАТО дипломатическую ноту. В ней, по утверждению агентства, Москва предупреждает о готовности задействовать ядерное оружие в случае попыток изолировать Калининградскую область.

По информации агентства, в ноте Североатлантический альянс обвиняется в "опасном и безрассудном курсе", который создает высокий риск прямого вооружённого столкновения. Кроме того, документ якобы допускает удары по центрам принятия решений на территории стран НАТО в случае эскалации.

Россия будет готова использовать весь имеющийся в ее распоряжении арсенал сил и средств, включая ядерное оружие, для защиты своей территории, если страны НАТО предпримут какие-либо попытки, направленные на изоляцию Калининградской области от остальной части страны утверждает агентство

Высокопоставленный европейский чиновник в оборонной сфере заявил Reuters, что подобное предупреждение из Москвы прозвучало впервые со времен холодной войны, и охарактеризовал ситуацию как серьезную.

Накануне посольство России в Ирландии уже заявляло, что Москва готова использовать весь имеющийся арсенал, включая ядерное оружие, для защиты Калининградской области при попытке ее изоляции. В дипмиссии подчеркнули, что сообщения о возможной воздушной и морской блокаде региона вызывают у России серьезную обеспокоенность. Ранее президент РФ Владимир Путин предупреждал, что попытка блокады Калининграда приведет к невиданной ранее эскалации.