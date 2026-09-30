МИД РФ: страны НАТО готовятся к войне с Россией и Белоруссией

Россия пообещала жесткий отпор атакам на границы Союзного государства МИД РФ: страны НАТО готовятся к войне с Россией и Белоруссией

Москва30 сен Вести.Государства — члены НАТО открыто готовятся к прямому вооруженному противостоянию с Россией и Белоруссией, заявил 30 сентября в интервью "Интерфаксу" директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.

Страны альянса не скрывают, что готовятся к прямому военному столкновению с Россией и Белоруссией. Их милитаристская риторика подкрепляется практическими шагами сказал Полищук

Российский дипломат также предупредил, что любые действия, направленные на проверку устойчивости рубежей Союзного государства, получат немедленную и жесткую реакцию "с использованием всех имеющихся средств".

Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский выступил за проведение учений НАТО у границ Калининградской области. В посольстве РФ в Бельгии накануне заявили, что безответственный курс блока в отношении Калининградской области увеличивает риски вооруженного столкновения.