Представитель РФ Жданова: жителей Европы приучают к мысли о войне с Россией

Делегация РФ: европейцев приучают к мысли о войне с Россией Представитель РФ Жданова: жителей Европы приучают к мысли о войне с Россией

Москва30 сен Вести.Лидеры европейских стран намеренно приучают свое население к мысли о возможной войне с Россией, подавая такой вариант событий как нечто нормальное. Об этом заявила руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова на заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности.

По ее словам, в Европе в настоящее время отчетливо виден курс на эскалацию конфликта с РФ, сообщает ТАСС.

Европейские власти всячески препятствуют мирному урегулированию и срывают переговоры. В частности, они "накачивают украинский режим деньгами и оружием, помогают нацеливать БПЛА и ракеты на мирных жителей и гражданскую инфраструктуру".