Милитаризация Европы приведет к войне, заявила Мендель Мендель: Европа сама обрекает себя на войну

Москва26 сен Вести.Европейские лидеры, которые выбрали курс на милитаризацию, толкают свои страны к глобальному конфликту, заявила бывшая пресс-секретарь главы киевского режима Владимира Зеленского Юлия Мендель на платформе Substack.

Она отметила, что видит в текущем курсе Европы не стремление к миру, а лишь желание уничтожить Россию любой ценой и продавать как можно больше оружия.

Зеленский с этим согласен – для него экономика превратилась в личный карман. Лоббисты войны согласны, как и все те, кто так или иначе получит от нее прибыль. Но как большинство может с этим соглашаться? задалась вопросом Мендель

Бывшая пресс-секретарь подчеркнула, что киевский режим подал многим политикам Европы пример, как можно провести милитаризацию общества, и те увидели в ней возможность решить трудности в экономике и политике.

Но постоянное перевооружение в сочетании с непрерывным формированием образа врага создает собственную инерцию. Чем сильнее общество готовится к войне, тем сильнее давление, требующее оправдывать эту подготовку. И рано или поздно такая логика рискует породить тот самый конфликт, который якобы должна предотвращать подытожила Мендель

Ранее она заявила, что киевский режим располагает лишь надеждой, что его продолжат спонсировать, но не четким планом действий. До этого Мендель предупредила, что Украину зимой ждет гуманитарная катастрофа.