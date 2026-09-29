В Европарламенте заявили, что ЕС открыто готовится к войне с Россией Евродепутат Волгин: ЕС открыто готовится к войне с Россией

Москва29 сен Вести.Европейский союз ведет открытую подготовку к войне с Россией. Об этом "Известиям" рассказал депутат Европарламента от Болгарии Петар Волгин.

По его словам, граждан европейских стран пытаются убедить в том, что Россия якобы является их главным врагом, с которым рано или поздно им придется бороться.

Как на закрытых встречах в европейских институтах, так и на их официальных заседаниях главные темы — это перевооружение и "укрепление оборонных возможностей ЕС". Последнее означает открытую подготовку к войне с Россией сказал Волгин

Парламентарий добавил, что нормальные европейцы не хотят иметь ничего общего с антироссийской истерией.

Накануне посол РФ в Германии Сергей Нечаев подчеркнул, что Россия не намерена вступать в военные столкновения с европейскими странами.

Президент России Владимир Путин отметил, что Россия не ведет подготовку к войне с Европой, однако европейские государства целенаправленно раздувают ситуацию и идут на провокации.