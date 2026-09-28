Нечаев заявил, что Россия не стремится к военному противостоянию с Европой Посол РФ в Германии Нечаев: Москва не хочет военных столкновений с Европой

Москва28 сен Вести.Россия не намерена вступать в военные столкновения с европейскими странами. Об этом заявил посол РФ в Германии Сергей Нечаев, выступая на круглом столе "Время Ю.А. Квицинского: к 90-летию выдающегося дипломата-германиста" в Институте Европы РАН.

Дипломат отметил, что некоторые западные политики активно утверждают, будто Россия планирует напасть на Европу в 2029–2030 годах, однако эти заявления не соответствуют действительности.

Некоторые политологи делают следующий вывод, что если дойдет "до горячего", то никто немцам не поможет, и самое печальное, и никто не будет оплакивать. Это все документировано. Мы не хотим, как известно, никаких военных столкновений, боже упаси, хотя отдельные политические деятели в Западной Европе усиленно твердят, что в 2029-2030 гг. на них "нападем" сказал посол

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль сообщил ей о содержании своей встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Каллас утверждает, что речь шла о "гибридных атаках", а также о призывах прекратить боевые действия.