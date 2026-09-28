Каллас заявила, что Вадефуль проинформировал ее о результатах встречи с Лавровым

Глава МИД Германии сообщил Каллас итоги переговоров с Лавровым Каллас заявила, что Вадефуль проинформировал ее о результатах встречи с Лавровым

Москва28 сен Вести.Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль сообщил ей о содержании своей встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Министр Вадефуль проинформировал меня, о чем он говорил с министром Лавровым сказала она на пресс-конференции по итогам встречи министров обороны ЕС

Каллас утверждает, что речь шла о "гибридных атаках", а также о призывах прекратить боевые действия.

Встреча Лаврова и Вадефуля состоялась 26 сентября в Нью-Йорке и стала первой встречей главы МИД России с руководителем внешнеполитического ведомства Германии с начала СВО. Переговоры продолжались около 20 минут.

По итогам беседы Лавров заявил, что не услышал ничего нового от немецкого коллеги. По его словам, Вадефуль лишь повторил неизменную позицию Берлина. Сам глава МИД ФРГ после встречи отказался от комментариев.

Предыдущая встреча Лаврова с руководителем МИД Германии проходила 18 января 2022 года. Тогда этот пост занимала Анналена Бербок.