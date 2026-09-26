Вадефуль: Европа не хочет уступать США в отношениях с Россией Вадефуля попросили переговорить с Сергеем Лавровым

Москва26 сен Вести.Немецкий министр иностранных дел Йоханн Вадефуль решил провести встречу с главой МИД России Сергеем Лавровым в рамках Генеральной Ассамблеи ООН по просьбе коллег.

Об этом чиновник ФРГ заявил в интервью телеканалу ZDF.

С одной стороны, многочисленные коллеги попросили меня быть открытым к разговору. Они советовали, что в какой-то момент снова будет необходимо начать говорить друг с другом напрямую сообщил Вадефуль

Кроме того, представитель Берлина отметил, что многие его коллеги уже проводили беседы с Лавровым, и именно от них ему поступила соответствующая просьба.

По словам Вадефуля, он не хочет, чтобы европейская сторона уступила США в вопросе взаимодействия с Россией.