Лавров и Вадефуль обсудили Украину и отношения России и ФРГ на полях ГА ООН

Главы МИД России и ФРГ обсудили Украину и вопрос двусторонних отношений Лавров и Вадефуль обсудили Украину и отношения России и ФРГ на полях ГА ООН

Москва26 сен Вести.Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Германии Йоханн Вадефуль обсудили ситуацию вокруг Украины и российско-германские отношения. Об этом сообщается на сайте МИД России.

Как уточнили в МИД РФ, переговоры прошли по просьбе германской стороны.

Лавров провел встречу с… Вадефулем, в ходе которой затрагивались двусторонние отношения и ситуация вокруг Украины говорится в сообщении

По данным МИД РФ, Вадефуль по этим и другим обсуждавшимся вопросам подтвердил позицию правительства Германии, которую Берлин ранее неоднократно излагал публично.

Встреча состоялась 26 сентября в Нью-Йорке во время недели высокого уровня 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Она прошла впервые за 4,5 года. После переговоров Вадефуль проигнорировал вопросы журналистов, а официальный представитель МИД РФ Мария Захарова раскритиковала множество требований немецкой стороны перед встречей.