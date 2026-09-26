Захарова раскритиковала требования МИД Германии перед встречей с Лавровым Захарова: сотрудники МИД ФРГ требовали ограничить доступ СМИ

Москва26 сен Вести.Делегация ФРГ перед встречей главы МИД Германии Йоханна Вадефуля с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым потребовала ограничить доступ журналистов и ввести ряд ограничений для СМИ. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова написала в своем Telegram-канале.

По словам дипломата, сотрудники немецкой делегации также просили гарантировать отсутствие вопросов к участникам встречи, не вести аудиозапись вступительных слов и установить эмбарго на публикацию материалов.

Его (Вадефуля. – Прим. ред.) сотрудники требовали ограничить доступ СМИ, гарантировать отсутствие вопросов, не записывать аудио вступительных слов и наложить эмбарго на выставление материалов написала Захарова

Она добавила, что российская делегация провела десятки переговоров в ООН, к Лаврову приходили главы правительств и министры стран, которые Запад брезгливо называет "дикими джунглями" за якобы низкий уровень демократии. При этом самые жесткие требования выдвинул именно представитель "западной демократии прекрасного сада", отметила Захарова.

В субботу на полях 81-й сессии Генассамблеи ООН Лавров впервые за 4,5 года встретился с главой МИД ФРГ.