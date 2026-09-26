Лавров: глава МИД ФРГ зачитал на встрече то, что власти ФРГ заявляют ежедневно Лавров: глава МИД ФРГ зачитал на встрече то, что власти ФРГ заявляют ежедневно

Москва26 сен Вести.Глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции в ООН заявил, что глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль на прошедшей ранее встрече зачитал ему то, что власти Германии и так заявляют ежедневно.

Лавров встретился с Вадефулем в субботу, 26 сентября. Встреча министров продлилась 22 минуты.

Глава МИД РФ уточнил, что Вадефуль запросил встречу с российской стороной 25 сентября в последний момент.

Мы никогда не отказываемся от того, чтобы выслушивать наших коллег, любых, и тех, кто Россию обвиняет во всех смертных грехах… Когда мы встретились, предложил ему изложить то, с чем он пришел. Он (Вадефуль – Прим. ред.) вынул записки и зачитал текст, который полностью воспроизводил то, что Германия устами своих руководителей официально, публично заявляет ежедневно сказал Лавров

Министр отметил, что не услышал ничего нового в речи своего немецкого коллеги. По словам Лаврова, встреча была предложена ради возможного извлечения уступок по украинскому вопросу.