Москва26 сенВести.Глава МИД Германии Йоханн Вадефуль пожелал доброго утра журналистам в ответ на вопрос о возобновлении диалога с Россией на полях 81-й Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Об этом сообщает ИС "Вести".
Мистер Вадефуль, почему вы решили начать диалог с Россией?спросил журналист ИС "Вести" Денис Давыдов
Вадефуль не обратил внимания на корреспондента, однако ответил:
Доброе утро! Доброе утро всем! Доброе утросказал глава МИД Германии
Ранее сообщалось, что министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с Вадефулем в штаб-квартире ООН. Переговоры прошли по инициативе немецкой стороны.