Глава МИД ФРГ Вадефуль пожелал доброго утра на вопрос о возврате к диалогу с РФ

Глава МИД ФРГ пожелал доброго утра на вопрос о возобновлении диалога с РФ Глава МИД ФРГ Вадефуль пожелал доброго утра на вопрос о возврате к диалогу с РФ

Москва26 сен Вести.Глава МИД Германии Йоханн Вадефуль пожелал доброго утра журналистам в ответ на вопрос о возобновлении диалога с Россией на полях 81-й Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Об этом сообщает ИС "Вести".

Мистер Вадефуль, почему вы решили начать диалог с Россией? спросил журналист ИС "Вести" Денис Давыдов

Вадефуль не обратил внимания на корреспондента, однако ответил:

Доброе утро! Доброе утро всем! Доброе утро сказал глава МИД Германии

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с Вадефулем в штаб-квартире ООН. Переговоры прошли по инициативе немецкой стороны.