Килинкаров: диалог Лаврова и Вадефуля – тест Европы на готовность к общению с РФ

Килинкаров о встрече Лаврова и Вадефуля: тест ЕС на готовность к диалогу с РФ Килинкаров: диалог Лаврова и Вадефуля – тест Европы на готовность к общению с РФ

Москва28 сен Вести.Встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с немецким коллегой Йоханном Вадефулем является очень важной. Этот диалог – тест на готовность Европы к контактам с РФ. Такое мнение в беседе с ИС "Вести" выразил экс-депутат Верховной рады Украины V-VII созывов Спиридон Килинкаров.

По его словам, реакция ведущих европейских государств на фоне встречи министров будет умеренной или даже позитивной.

Я считаю, очень важная встреча. И дело здесь не в том, как восприняли эту встречу в Германии. Я считаю, что эта встреча – это тест Европы на готовность в принципе к диалогу с Россией. Наверное, часть стран, я даже могу привести – наверное, точно могу сказать, что эти вот прибалтийские тигры, они точно будут против каких-либо контактов, скандинавы, наверное, будут против сказал Килинкаров

Однако, как отметил экс-депутат Рады, ничего нового со встречи вынесено не было.

26 сентября министр иностранных дел России Сергей Лавров провел первую за четыре с половиной года встречу с главой МИД Германии. Встреча с Йоханном Вадефулем состоялась в штаб-квартире ООН, она продлилась 22 минуты.

Как отметил ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сам факт встречи министров иностранных дел РФ и ФРГ можно считать позитивным, однако делать на этом основании выводы о скорых изменениях в двусторонних отношениях было бы ошибочно.