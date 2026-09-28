Христофору: встреча Лаврова и Вадефуля говорит о панике Запада Журналист Христофору: встреча Лаврова и Вадефуля указывает на панику Запада

Москва28 сен Вести.Встреча министров иностранных дел России и Германии Сергея Лаврова и Йоханна Вадефуля на полях Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН) стала признаком обеспокоенности стран Запада.

Об этом заявил в эфире своего YouTube-канала журналист Алекс Христофору.

Прошла первая встреча министров иностранных дел России и Германии с начала специальной военной операции. Что я говорил о панике коллективного Запада и, в особенности, Европы из-за ситуации на Украине? сказал он

Журналист отметил, что западных союзников Киева прежде всего волнует сложная ситуация в Вооруженных силах Украины и продвижение российских войск в зоне боевых действий.

Кроме того, Христофору раскритиковал позицию главы МИД Германии на встрече с российским коллегой. По его мнению, предложенное энергетическое перемирие может предоставить Киеву дополнительное время для восстановления вооружений и перегруппировки сил.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции в ООН заявил, что глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль на прошедшей ранее встрече зачитал ему то, что власти Германии и так заявляют ежедневно.

В свою очередь, глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль сказал, что Россия должна продемонстрировать миру, что она заинтересована в урегулировании конфликта на Украине. По его словам, весь мир заинтересован в окончании этого конфликта, поскольку это даст возможность обеспечить экспорт зерна в страны третьего мира.