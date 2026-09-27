Глава МИД ФРГ Вадефуль: РФ должна доказать, что заинтересована в мире на Украине

Глава МИД ФРГ Вадефуль сделал жесткое заявление после встречи с Лавровым Глава МИД ФРГ Вадефуль: РФ должна доказать, что заинтересована в мире на Украине

Москва27 сен Вести.Россия должна продемонстрировать миру, что она заинтересована в урегулировании конфликта на Украине. Об этом заявил глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль в видеообращении, распространенном в Instagram (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России).

Таким образом Вадефуль прокомментировал встречу с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, которая состоялась в субботу, 26 сентября, по инициативе немецкой стороны. Встреча министров продлилась 22 минуты.

Россия должна прекратить вести эту войну. Россия должна прекратить нападать на нас. Россия должна показать, действительно ли она тоже хочет мира заявил немецкий министр

По его словам, весь мир заинтересован в окончании конфликта на Украине, так как это позволит обеспечить экспорт зерна в страны третьего мира.

Необходимо обеспечить экспорт зерна, прежде всего в интересах многих людей в странах глобального Юга. Если этот экспорт не будет осуществляться, там начнется голод подчеркнул он

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции в ООН заявил, что глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль на прошедшей ранее встрече зачитал ему то, что власти Германии и так заявляют ежедневно.