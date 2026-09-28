12:27 28 сентября 2026 12:43 28.09.2026Татьяна РутковскаяПолитикаПесков призвал не спешить с выводами после встречи глав МИД РФ и ФРГПесков призвал не спешить с выводами после встречи глав МИД РФ и ФРГСледите за новостями:ДзенМаксТелеграмМосква28 сенВести.Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Читайте такжеАдГ и Дмитриев обсуждают возможность проведения форума Россия-США-Германия05:08 ЕС разрабатывает дорожные карты для вступления в союз четырех стран02:46 Международная коалиция во главе с США передала все военные базы Ираку23:32 27 сенВоздушная тревога в Киеве приблизилась к рекорду по длительности22:34 27 сенВучич покинул пост президента Сербии21:38 27 сенМИД Швейцарии объяснил, что значит провал референдума о нейтралитете21:16 27 сенВыступив в ООН, Лавров вернул Запад к приземленной реальности15:48 27 сенЖурналистка из США доказала причастность компании Маска к теракту в Старобельске14:54 27 сенПолитикаВнешняя политика28.09.2026