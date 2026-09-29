NZZ: Вадефуль пошел на уступку ради встречи с Лавровым и получил насмешки

NZZ: Вадефуль принял правильное решение, встретившись с Лавровым NZZ: Вадефуль пошел на уступку ради встречи с Лавровым и получил насмешки

Москва29 сен Вести.Глава МИД Германии Йоханн Вадефуль принял правильное решение и встретился с российским коллегой Сергеем Лавровым на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, отмечается в публикации швейцарской газеты Neue Zürcher Zeitung (NZZ).

Берлин ради этой встречи был "вынужден отступить от своего внешнеполитического принципа", который предполагал диалог с Москвой исключительно после прекращения огня в зоне конфликта на Украине, говорится в публикации.

И в благодарность за эту уступку Вадефулю пришлось впоследствии выслушивать насмешки Лаврова. Тем не менее, стремление к диалогу было правильным решением заключили авторы материала

Комментируя контакты глав внешнеполитических ведомств двух стран, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал их позитивным сигналом, но предостерег от поспешных выводов о кардинальном изменении отношений Москвы и Берлина.

26 сентября министр иностранных дел России Сергей Лавров провел первую за четыре с половиной года встречу с главой МИД ФРГ. Встреча с Йоханном Вадефулем состоялась в штаб-квартире ООН, она продлилась 22 минуты.