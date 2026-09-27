Захарова: глава МИД ФРГ встретился с Лавровым ради рейтинга Мерца Захарова: Вадефуль запросил встречу с Лавровым, чтобы спасти рейтинг Мерца

Москва27 сен Вести.Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль запросил встречу с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в ООН, чтобы попытаться спасти падающий рейтинг немецкого канцлера Фридриха Мерца. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести".

Дипломат отметила, что Вадефуль на встрече "буквально оттарабанил близко к тексту традиционную позицию официального Берлина".

У меня есть предположение, что эти переговоры, которые они запросили и которые обернулись вот этим зачитыванием текста по бумажке, нужны были только для того, чтобы каким-то образом продемонстрировать немцам некую активность сказала Захарова

Встреча Вадефуля и Лаврова состоялась в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке 26 сентября. Она продлилась 22 минуты.

Глава МИД РФ отмечал, что Вадефуль на встрече зачитал ему то, что власти Германии и так заявляют ежедневно.