Москва27 сенВести.Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль запросил встречу с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в ООН, чтобы попытаться спасти падающий рейтинг немецкого канцлера Фридриха Мерца. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести".
Дипломат отметила, что Вадефуль на встрече "буквально оттарабанил близко к тексту традиционную позицию официального Берлина".
У меня есть предположение, что эти переговоры, которые они запросили и которые обернулись вот этим зачитыванием текста по бумажке, нужны были только для того, чтобы каким-то образом продемонстрировать немцам некую активностьсказала Захарова
Встреча Вадефуля и Лаврова состоялась в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке 26 сентября. Она продлилась 22 минуты.
Глава МИД РФ отмечал, что Вадефуль на встрече зачитал ему то, что власти Германии и так заявляют ежедневно.