Песков прокомментировал перспективы отношений РФ и АдГ Песков: популярность АдГ, поддерживающей налаживание связей с РФ, нам импонирует

Москва22 сен Вести.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщения о стремлении "Альтернативы для Германии" к налаживанию отношений с Россией, отметил, что популярность такой политической силы импонирует Москве.

Песков отметил, что такие заявления АдГ для России "выглядят более выигрышными" в сравнении с позицией канцлера Фридриха Мерца, который "отличился только конфронтационными заявлениями в адрес РФ".

Как политическая сила Германии, популярность которой имеет устойчивую тенденцию к росту, которая говорит о целесообразности налаживания отношений с нашей страной, это не может нам не импонировать сказал пресс-секретарь российского президента

Ранее сопредседатель "Альтернативы для Германии" Алис Вайдель заявляла, что ФРГ вновь нуждается в российском газе, который на протяжении десятилетий лежал в основе немецкой бизнес-модели.