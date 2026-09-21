Лидер АдГ Вайдель сообщила, что Германия опять нуждается в российском газе

Вайдель: Германия вновь нуждается в российском газе Лидер АдГ Вайдель сообщила, что Германия опять нуждается в российском газе

Москва21 сен Вести.Дешевый российский газ на протяжении десятилетий лежал в основе немецкой бизнес-модели и Германия вновь в нем нуждается.

Об этом заявила сопредседатель "Альтернативы для Германии" (АдГ) Алис Вайдель.

Дешевый природный газ, нефть и дешевые ресурсы из РФ - это бизнес-модель, существующая уже несколько десятилетий сказала политик в эфире телеканала ZDF

Накануне АдГ победила на выборах в региональный парламент (ландтаг) немецкой федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания, набрав 38,2% голосов. Христианско-демократический союз (ХДС), возглавляемый канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем, не преодолел пятипроцентный избирательный барьер.

Ранее сопредседатель АдГ Тино Крупалла сообщил о необходимости возобновления работы газопровода "Северный поток".