Москва21 сенВести.Дешевый российский газ на протяжении десятилетий лежал в основе немецкой бизнес-модели и Германия вновь в нем нуждается.
Об этом заявила сопредседатель "Альтернативы для Германии" (АдГ) Алис Вайдель.
Дешевый природный газ, нефть и дешевые ресурсы из РФ - это бизнес-модель, существующая уже несколько десятилетийсказала политик в эфире телеканала ZDF
Накануне АдГ победила на выборах в региональный парламент (ландтаг) немецкой федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания, набрав 38,2% голосов. Христианско-демократический союз (ХДС), возглавляемый канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем, не преодолел пятипроцентный избирательный барьер.
Ранее сопредседатель АдГ Тино Крупалла сообщил о необходимости возобновления работы газопровода "Северный поток".