Лавров: Европа ведет войну против нас, это у меня сомнений не вызывает Лавров заявил, что Европа ведет войну против России

Москва29 сен Вести.Европа ведет войну против России. Такое заявление сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе беседы с журналистами на 23-й встрече Международного дискуссионного клуба "Валдай".

Один из участников беседы спросил у Лаврова, признает ли он, что Россия якобы ведет гибридную скрытую войну против европейских стран.

Вы имеете в виду, когда мы уничтожаем дроны и ракеты, которые Британия и континентальная Европа поставляют Украине, они потом по нам стреляют? Это вы имеете в виду? спросил Лавров

Автор вопроса ответил словом "например".

Ну, если вы признаете, что вашим оружием бьют по нам, а мы это оружие сбиваем, называйте это как угодно. Но то, что это война, которую Европа ведет против нас, это у меня никаких сомнений не вызывает, мы об этом давно говорим сказал глава МИД РФ

Кроме того, Лавров заявил, в частности, что контакты между России и США по вопросу устранения двусторонних раздражителей пока не состоялись, нужно согласовать конкретные сроки.