Москва29 сенВести.Контакты между России и США по вопросу устранения двусторонних раздражителей пока не состоялись. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров на полях встречи Международного дискуссионного клуба "Валдай".
Контакты пока не состоялись. Мы договорились с [госсекретарем США] Марко Рубио, что это произойдет скоро, но еще должны согласовать эксперты конкретные сроки, конкретное местосказал Лавров
Встреча Лаврова и Рубио прошла на полях 81-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Переговоры российского министра и американского госсекретаря продолжались около часа.
Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин, комментируя эту встречу в интервью ИС "Вести", назвал ее продуктивной, добавив, что "в основном она была посвящена обмену мнениями".