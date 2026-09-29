Лавров заявил, что контакты России и США по раздражителям скоро состоятся

Лавров заявил, что сроки контактов с США по раздражителям согласуются Лавров заявил, что контакты России и США по раздражителям скоро состоятся

Москва29 сен Вести.Контакты между России и США по вопросу устранения двусторонних раздражителей пока не состоялись. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров​​​ на полях встречи Международного дискуссионного клуба "Валдай".

Контакты пока не состоялись. Мы договорились с [госсекретарем США] Марко Рубио, что это произойдет скоро, но еще должны согласовать эксперты конкретные сроки, конкретное место сказал Лавров

Встреча Лаврова и Рубио прошла на полях 81-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Переговоры российского министра и американского госсекретаря продолжались около часа.

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин, комментируя эту встречу в интервью ИС "Вести", назвал ее продуктивной, добавив, что "в основном она была посвящена обмену мнениями".