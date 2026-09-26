Карасин: задач по достижению прорыва на встрече Лаврова и Рубио не ставилось

В Совфеде подвели итоги встречи Лаврова и Рубио Карасин: задач по достижению прорыва на встрече Лаврова и Рубио не ставилось

Москва26 сен Вести.Задач по достижению прорывных решений в вопросе урегулирования украинского конфликта не ставилось на встрече главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

Сенатор назвал встречу двух глав внешнеполитических ведомств продуктивной.

Встреча Сергея Лаврова с Марком Рубио была продуктивной, но в основном она была посвящена обмену мнениями. Задач по достижению каких-то прорывных решений в украинском урегулировании не ставилось, но вместе с тем обсуждались конкретные вопросы российско-американских отношений, действия наших соответствующих представительств сообщил Карасин

Также он подчеркнул, что обе стороны настроены искать оптимальные пути решения кризиса на Украине при помощи других государств.

Все были настроены на то, чтобы искать наиболее оптимальные варианты решения украинского кризиса через, прежде всего, контакты Москвы, Вашингтона, Пекина, других серьезных игроков. При этом понимая, что Западная Европа в лице Евросоюза и НАТО является противником какого-либо продвижения вперед. Но разговор получился, он создал предпосылки для дальнейших контактов, и, наверное, в этом главный его результат добавил сенатор

Встреча Лаврова и Рубио состоялась на полях 81-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке и продолжалась около часа. В предыдущий раз стороны встречались 23 июля 2026 года, на полях мероприятий по линии АСЕАН в столице Филиппин Маниле.