Москва26 сенВести.Россия и США регулярно проводят диалог в разных форматах, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции в ООН.
Он подчеркнул, что администрация президента США Дональда Трампа готова к взаимовыгодному сотрудничеству с другими государствами там, где национальные интересы США и этих государств совпадают.
У нас с администрацией Трампа регулярный диалог в разных форматах. И одно уже это соответствует нормальности. Потому что, если отношения сводятся к тому, чтобы каждое утро выпускать пропагандистские заявления с осуждением России, с требованиями нанести России стратегическое поражение - ну, это не дипломатия. А американцы проводят именно дипломатиюотметил Лавров
Ранее глава МИД РФ призвал США вернуться к Исламабадскому меморандуму с Ираном. Дипломат подчеркнул, что считает положения этого документа честной сделкой между Вашингтоном и Тегераном.