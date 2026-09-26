Лавров: у РФ и США есть регулярный диалог в разных форматах

У России и США есть регулярный диалог, заявил Лавров Лавров: у РФ и США есть регулярный диалог в разных форматах

Москва26 сен Вести.Россия и США регулярно проводят диалог в разных форматах, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции в ООН.

Он подчеркнул, что администрация президента США Дональда Трампа готова к взаимовыгодному сотрудничеству с другими государствами там, где национальные интересы США и этих государств совпадают.

У нас с администрацией Трампа регулярный диалог в разных форматах. И одно уже это соответствует нормальности. Потому что, если отношения сводятся к тому, чтобы каждое утро выпускать пропагандистские заявления с осуждением России, с требованиями нанести России стратегическое поражение - ну, это не дипломатия. А американцы проводят именно дипломатию отметил Лавров

Ранее глава МИД РФ призвал США вернуться к Исламабадскому меморандуму с Ираном. Дипломат подчеркнул, что считает положения этого документа честной сделкой между Вашингтоном и Тегераном.