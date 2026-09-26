"Честная сделка": Лавров призвал вернуться к Исламабадскому меморандуму Лавров назвал честной сделкой меморандум США и Ирана, призвав вернуться к нему

Москва26 сен Вести.Исламабадский меморандум между Соединенными Штатами и Ираном был честной сделкой, стоило бы рассмотреть возращение к нему. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции в ООН.

Мы считаем, что Исламабадский меморандум — это была честная сделка, как принято говорить. И раз подписали ее на высшем уровне, ну, наверное, осознанно это сделали, тогда почему бы к ней не вернуться? отметил министр

Ранее СМИ со ссылкой на пакистанские и иранские источники сообщали, что Вашингтон и Тегеран согласовали прекращение огня. Отмечалось, что стороны объявят в ближайшие дни о договоренности. Источники рассказали, что ожидается начало переговоров и раунда технических встреч в соответствии с Исламабадским меморандумом.