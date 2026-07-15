Жданова: европейские траты на оборону достигли уровня, как перед Второй мировой

Военные расходы стран ЕС приблизились к уровню накануне Второй мировой Жданова: европейские траты на оборону достигли уровня, как перед Второй мировой

Москва15 июл Вести.Военные расходы ряда стран Евросоюза приближаются к уровню, который наблюдался накануне Второй мировой войны. Об этом заявила руководитель российской делегации на переговорах по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями в Вене Юлия Жданова.

На заседании форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности глава российской делегации отметила, что ЕС поставил цель к 2030 году создать "европейский оборонный союз" и обеспечить так называемую "оборонную готовность".

Такая риторика сопровождается беспрецедентными финансовыми вливаниями в ВПК. По разным оценкам, планируемые объемы финансирования ВПК в некоторых странах-членах приближаются к уровню накануне Второй мировой войны сказала Жданова

Дипломат отметила, что западные страны последовательно готовятся к функционированию в условиях крупномасштабного вооруженного конфликта. На это указывают реформы в гражданской транспортно-логистической инфраструктуре.

Кроме того, Жданова подчеркнула, что страны ЕС стремятся "монетизировать" украинский конфликт. По ее словам, на встрече в Анкаре восемь государств – Албания, Бельгия, Греция, Латвия, Люксембург, Румыния, Турция и Украина – поддержали канадскую инициативу по созданию "Банка обороны, безопасности и стойкости".

По словам представителя РФ, новый механизм призван привлекать частный капитал через льготное кредитование для инвестиций в оборонное производство и подготовку к возможным военным действиям.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ЕС стремится стать экономическим и военным блоком. По его словам, России потребуется принять дополнительные меры для обеспечения национальной безопасности.