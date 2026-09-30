Угрозы Европы по Калининграду: Захарова обвинила ЕС в безрассудстве Захарова: заявления ЕС "сровнять с землей" базы в Калининграде безрассудны

Москва30 сен Вести.Некоторые европейские политики публично рассуждают о возможности "сровнять с землей" российские базы ПВО и ракетные комплексы в Калининградской области, но эти высказывания безрассудны, прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В непосредственной близости от наших границ проводятся агрессивные учения союзников, в ходе которых отрабатываются наступательные сценарии против нашей страны, в т. ч. возможная блокада Калининградской области и изоляция российских портов на Балтике. Некоторые европейские лидеры позволяют себе публично рассуждать о возможностях "сровнять с землей" российские базы ПВО и ракетные комплексы сказала она

По мнению дипломата, такая риторика имеет две тревожные стороны. С одной стороны, она позволяет отдельным политикам укреплять свои позиции и получать доступ к бюджетным средствам ЕС. С другой - европейские "неудавшиеся стратеги", по ее словам, приходят к выводу, что последствия собственных провалов можно "стереть" только военным путем.

Ранее Захарова заявила о том, что союзники НАТО отрабатывают сценарии наступления и блокады Калининградской области вблизи российской границы.