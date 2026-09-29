Дипломаты РФ в Британии напомнили о последствиях призывов к блокаде Калининграда

Дипмиссия в Лондоне предупредила о последствиях призывов к блокаде Калининграда Дипломаты РФ в Британии напомнили о последствиях призывов к блокаде Калининграда

Москва29 сен Вести.Сторонники блокады и удара по Калининграду должны помнить о последствиях, заявило российское посольство в Лондоне в своем Telegram-канале.

Дипломаты прокомментировали публикации в британских СМИ о возможности установления блокады Калининграда или отказа признавать российский суверенитет над регионом.

Тем, кто выступает за планы блокады или удара по Калининграду, не стоит питать иллюзий насчёт последствий. Любые военные действия со стороны Великобритании или НАТО против российской территории встретят ответ с использованием всех имеющихся у России средств — в том числе ядерного оружия говорится в сообщении посольства

Дипломаты напомнили, что Россия готова ответить соответствующим образом на попытки развязать конфликт с НАТО.

Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе заседания Военно-промышленной комиссии призвал европейских соседей "жить дружно", иначе России придется ответить.

В МИД заявляли, что РФ в военном строительстве учитывает угрозы Калининграду со стороны Запада.