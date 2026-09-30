Доктороу: заявления НАТО о Калининграде - попытка разрушить послевоенный порядок Эксперт: НАТО заявлениями о Калининграде хочет разрушить послевоенный порядок

Москва30 сен Вести.Заявления со стороны стран НАТО о возможной блокаде Калининграда являются попыткой разрушить послевоенный порядок. Об этом сообщил американский эксперт по международным отношениям Гилберт Доктороу, его слова передает агентство РИА Новости.

Так, по его словам, включение Калининграда в состав СССР по решениям Потсдамской конференции является частью системы мироустройства, сложившейся по итогам Второй мировой войны.

Страны НАТО пытаются пересмотреть эти итоги в ущерб России. Поэтому, с точки зрения Москвы, любые аспекты послевоенного урегулирования неприкосновенны заявил эксперт

При этом, по мнению Доктороу, любые угрозы в адрес Калининградской области неприемлемы, поскольку чреваты "коллапсом послевоенной системы мироустройства".

Ранее официальный представитель МД РФ Мария Захарова рассказала, что союзники НАТО отрабатывают сценарии наступления и блокады Калининградской области вблизи российской границы.

До этого на заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности руководитель российской делегации Юлия Жданова заявила, что фиксируется беспрецедентный рост военной активности НАТО у российских границ, причем в зону особого внимания блока входит Калининградская область.