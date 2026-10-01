Захарова: в граничащих с Россией странах Запада идет тотальная милитаризация Захарова заявила о тотальной милитаризации в граничащих с Россией странах Запада

Москва1 окт Вести.В граничащих с Россией странах Запада ведется тотальная милитаризация: наращивается численность вооруженных сил, растут оборонные расходы, расширяется военная структура НАТО, заявила в интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, предприятия, которые ранее производили бытовую технику, интегрируются в военную сферу.

Идет просто тотальная милитаризация. И это не развитие военно-промышленного комплекса такими рядовыми, нормальными форматами и темпами. Это действительно ускоренная, я бы сказала, такого вертикального взлета милитаризация. Во-первых, наращивается численность вооруженных сил, беспрецедентного уровня достигают оборонные расходы именно тех стран, которые граничат с нашей страной – и это страны НАТО. Конечно, расширяется военная структура альянса. Ведется ускоренными темпами строительство новых объектов военной промышленности. Идет интеграция гражданской инфраструктуры, которая еще недавно производила автомобили, стиральные машины, утюги. Теперь они вливаются в ряды военно-промышленного комплекса сказала Захарова

Официальный представитель МИД России отметила, что новые технологии, в частности, с использованием искусственного интеллекта, интегрируются в военную сферу в странах Запада.

Технологии, которые появляются и разрабатываются, включая искусственный интеллект, моментально не просто апробируются, но интегрируются в сферу, как они называют оборонную. Ну, что-то такое, если почитать их стратегии, оборонной эту стратегией назвать очень сложно. Помимо всего прочего, посмотрите, в Европе развернут настоящий дроновый конвейер добавила она

Ранее дипломат заявила, что европейцев готовят к апокалипсису как к возможному развитию событий. По ее словам, в странах Европы ежедневно транслируют сообщения о потенциальном конфликте с Россией.