Посол Дании был вызван в МИД РФ Датского посла вызвали в МИД России

Москва30 сен Вести.В Министерстве иностранных дел России в среду был вызван посол Королевства Дания Рольф Холмбое. Как сообщили во внешнеполитическом ведомстве, дипломату заявлен решительный протест в связи с непрофессиональными и провокационными действиями вертолета ВВС Дании типа Fennec в отношении корвета "Сообразительный" Балтийского флота.

30 сентября в МИД России был вызван посол Дании в Российской Федерации Рольф Холмбое сообщается на сайте ведомства

Инцидент, о котором идет речь, произошел 14 сентября в нейтральных водах в юго-западной части Балтийского моря. По данным МИД РФ, датский вертолет опасно приблизился и осуществил зависание на высоте менее 50 метров над российским кораблем.

Это представляло реальную угрозу безопасности мореплавания, могло создать риски прямого и косвенного столкновения, привести к помехам в работе корабельного оборудования подчеркивается в сообщении

В российском дипломатическом ведомстве также отметили, что все предупреждения о нахождении вертолета на небезопасной высоте, неоднократно переданные экипажем корвета на международных частотах, были проигнорированы. Для привлечения внимания с борта корабля были выпущены две сигнальные световые ракеты в сторону, противоположную от вертолета, после чего он прекратил провокационные действия и покинул район нахождения корабля.

Вышеупомянутые факты подтверждаются данными объективного контроля и не подлежат сомнению говорится в сообщении МИД

Датскому дипломату было указано, что российская сторона расценивает опасные маневры вертолета ВВС Дании как грубое нарушение Конвенции ООН по морскому праву. Кроме того, в Москве акцентировали неприемлемость и абсурдность обвинений, выдвинутых датскими властями в адрес России в связи с инцидентом, которые, как подчеркнули в МИД, "не выдерживают никакой критики".