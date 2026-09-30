Москва30 сенВести.В Министерстве иностранных дел России в среду был вызван посол Королевства Дания Рольф Холмбое. Как сообщили во внешнеполитическом ведомстве, дипломату заявлен решительный протест в связи с непрофессиональными и провокационными действиями вертолета ВВС Дании типа Fennec в отношении корвета "Сообразительный" Балтийского флота.
30 сентября в МИД России был вызван посол Дании в Российской Федерации Рольф Холмбоесообщается на сайте ведомства
Инцидент, о котором идет речь, произошел 14 сентября в нейтральных водах в юго-западной части Балтийского моря. По данным МИД РФ, датский вертолет опасно приблизился и осуществил зависание на высоте менее 50 метров над российским кораблем.
Это представляло реальную угрозу безопасности мореплавания, могло создать риски прямого и косвенного столкновения, привести к помехам в работе корабельного оборудованияподчеркивается в сообщении
В российском дипломатическом ведомстве также отметили, что все предупреждения о нахождении вертолета на небезопасной высоте, неоднократно переданные экипажем корвета на международных частотах, были проигнорированы. Для привлечения внимания с борта корабля были выпущены две сигнальные световые ракеты в сторону, противоположную от вертолета, после чего он прекратил провокационные действия и покинул район нахождения корабля.
Вышеупомянутые факты подтверждаются данными объективного контроля и не подлежат сомнениюговорится в сообщении МИД
Датскому дипломату было указано, что российская сторона расценивает опасные маневры вертолета ВВС Дании как грубое нарушение Конвенции ООН по морскому праву. Кроме того, в Москве акцентировали неприемлемость и абсурдность обвинений, выдвинутых датскими властями в адрес России в связи с инцидентом, которые, как подчеркнули в МИД, "не выдерживают никакой критики".