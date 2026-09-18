В МИД напомнили о соглашении с Данией по предотвращению инцидентов на море

Замглавы МИД Грушко сообщил о механизме предупреждения ЧП с Данией на море В МИД напомнили о соглашении с Данией по предотвращению инцидентов на море

Москва18 сен Вести.Россия и Дания располагают действующим двусторонним каналом связи для предотвращения опасных инцидентов на море. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.

Специальный механизм позволяет военным ведомствам двух стран оперативно взаимодействовать для снижения рисков возникновения конфликтных ситуаций и обеспечения безопасности судоходства.

Ранее сообщалось, что министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов наградил командира корвета "Сообразительный" Балтийского флота медалью "За боевые отличия", награда вручена за грамотные и решительные действия при предотвращении провокации со стороны вертолета ВВС Дании в Балтийском море.