Москва15 сен Вести.Действия военного вертолета Дании, выполнявшего фотосъемку российского фрегата, являются безрассудными и провокационными, заявил посол России в Дании Владимир Барбин.

Этот случай говорит о том, что проблемы со связью есть именно у датской стороны, а не у российских кораблей, подчеркнул посол.

Попытки датской стороны объяснить провокационные действия вертолета в отношении российского фрегата "рутинной практикой" вызывают серьезное беспокойство о возможных последствиях такого безрассудства подчеркнул Барбин

Издание Politico написало, что российский фрегат выпустил две сигнальные ракеты в направлении датского военного вертолета у побережья острова Фальстер, пока вертолет вел "плановую съемку" фрегата.

МИД Дании вызвал посла России для дачи объяснений. Барбин полностью отверг предъявленные обвинения.